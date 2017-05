Razzismo, Infantino'parlerò con Muntari'

MANAMA (BAHRAIN), 9 MAG - "Parlerò con Muntari e con Tavecchio per lavorare insieme a questo problema del razzismo. Ci battiamo e continueremo a batterci contro gli idioti che sono dappertutto". Lo ha detto a Manama, nel corso di un meeting della Fifa, il presidente dell'ente calcistico mondiale Gianni Infantino. "Dobbiamo continuare a lavorare sottolineando il problema - ha aggiunto Infantino - ed è giusto che cose del genere vengano fuori. Poi bisogna superarle con il lavoro". Al presidente della Fifa non è comunque piaciuto il comportamento dell'arbitro di Cagliari-Pescara, Minelli di Varese. "Quando un giocatore fa presente all'arbitro una situazione del genere - ha ricordato Infantino - il modo giusto di procedere sarebbe fermare la partita, e poi far diffondere un annuncio con gli altoparlanti. Poi di nuovo sospendere la partita se la cosa continua. Ma il vero problema è che certi idioti sono dappertutto".