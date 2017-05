Raiola, 49mln per trasferimento Pogba

BERLINO, 9 MAG - Mino Raiola ha incassato 49 milioni di euro per il passaggio di Paul Pogba dalla Juventus al Manchester United. È quanto emerge da un'anticipazione del libro dello Spiegel "Football Leaks", in uscita giovedì 11 maggio. Dei 105 milioni di euro pagati la scorsa estate dalla squadra inglese, 27 sono andati al procuratore e alla sua società Topscore Sports Limited, secondo un accordo firmato dal dg della Juve Giuseppe Marotta e da Raiola circa tre settimane prima della vendita del giocatore. Il Manchester ha concordato con Raiola l'8 agosto 2016 il pagamento di 19,4 mln di euro in 5 rate entro la fine di settembre 2020. A questi si aggiunge il compenso dello stesso Pogba per il suo procuratore, altri 2,6 milioni. Somme inferiori a quelle che Raiola è riuscito a negoziare per l'arrivo al Manchester di Zlatan Ibrahimovic, che ha ottenuto per quest'anno un ingaggio lordo di 22,6 mln di euro, 435.000 euro a settimana. A questi vanno sommati i bonus per i gol e gli assist realizzati dall'attaccante svedese.