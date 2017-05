Olanda: Advocaat nuovo ct e Gullit vice

ROMA, 9 MAG - Dick Advocaat è stato nominato per la terza volta commissario tecnico dell'Olanda e l'ex capitano Ruud Gullit sarà il suo vice. Lo ha annunciato la federcalcio del paese tre volte vicecampione del mondo. Prima partita ufficiale per il tecnico 69enne, attualmente alla guida del club turco del Fenerbahce (dove rimarrà sino a fine campionato), sarà quella del 9 giugno contro il Lussemburgo, valevole per il girone di qualificazione mondiale nel quale, dopo 5 gare, l'Olanda è solo quarta alle spalle di Francia, Svezia e Bulgaria. Advocaat, che subentrerà all'esonerato Danny Blind, ha già guidato gli orange fra il '92 e il '94 e fra il 2002 e il 2004.