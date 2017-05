Serie B: 16 squalificati per un turno

ROMA, 9 MAG - Il giudice sportivo della serie B, Emilio Battaglia, in relazione alle partite dello scorso fine settimana ha squalificato 16 calciatori, tutti per una giornata. Si tratta di Bolzoni (Novara), Chibsah e Lopez Gasco (Benevento), Di Paola (Virtus Entella) e Odjer (Salernitana), tutti espulsi nel corso delle partite in cui erano impegnati. Sempre un turno a coloro che erano in diffida e hanno ricevuto un altro 'giallo'. Si tratta di Camporese (Benevento), Di Carmine (Perugia), Di Tacchio, Golubovic e Manaj (Pisa), Laverone (Avellino), Maniero (Bari), Martin e Pascali (Cittadella), Mignanelli (Ascoli) e Petriccione (Ternana).