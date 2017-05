Ranieri, Totti forse meritava di entrare

ROMA, 9 MAG - "Non è semplice dire che cosa avrei fatto al posto di Spalletti domenica a San Siro. Un allenatore deve pensare alla squadra, ma forse Totti meritava di entrare in campo: ho detto tutto e non ho detto nulla...". In collegamento con il programma tv "Edicola Fiore", l'ex allenatore della Roma Claudio Ranieri risponde così a Fiorello e su Totti ricorda: "Anche i tifosi del Milan lo acclamavano e avevano messo striscioni per lui". Fiorello, poi, tira fuori la notizia di un sosia del tecnico che avrebbe sedotto 26 donne in una settimana. "Ero io truccato!", scherza Ranieri. A Torino per assistere a Juventus-Monaco, l'allenatore spiega: "Sono qui per piacere perché ho allenato entrambe le squadre". Il più forte giocatore che ha avuto in squadra? "Tanti - risponde - è difficile dirne uno solo". Infine, interpellato a proposito di una notizia legata alla produzione di carne, Ranieri, romano di Testaccio, ricorda che i suoi genitori avevano una macelleria: "Sono cresciuto a braciole, ringraziando Dio...".