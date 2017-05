Serie A: 2 turni a Kondogbia-Mihajlovic

ROMA, 9 MAG - Tre giornate di squalifica sono state inflitte ad Ahmad Benali, del Pescara, in relazione alle gare della 35/a giornata di Serie A; due all'interista Geoffrey Kondogbia e all'allenatore del Torino Sinisa Mihajlovic (più 10mila euro di ammenda). I tre sono stati puniti per proteste e insulti agli arbitri. Per una giornata sono stati invece fermati 14 giocatori: gli espulsi Afryie Acqua (Torino), Gabriel Paletta (Milan), Gonzalo Rodriguez (Fiorentina) e Milan Skrinjar (Sampdoria); più Valter Birsa (Chievo), Nicolas Burdisso (Genoa), Leonardo Capezzi (Crotone), Daniele Gastaldello (Bologna), Emil Hallfredsson (Udinese), Mato Jajalo (Palermo), Gary Medel (Inter), Emiliano Moretti (Torino), Lucas Ocampos (Milan) e Antonino Ragusa (Sassuolo), che erano diffidati. Il giudice ha poi inflitto un'ammenda di 5mila euro alla Juventus "per avere suoi sostenitori, al 39' del primo tempo, lanciato sul terreno di gioco una bottiglietta in plastica semipiena in direzione di un calciatore avversario, senza colpirlo".