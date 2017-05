Conte, Stamford Bridge meraviglioso

ROMA, 9 MAG - "È meraviglioso giocare in quest'atmosfera a Stamford Bridge, sentire l'entusiasmo dei nostri tifosi: è meraviglioso per me, per la squadra e la società". Sono le parole di Antonio Conte dopo il successo per 3-0 del suo Chelsea ieri sul Middlesbrough, che ha portato i Blues ad un passo dal titolo in Premier League. Venerdì, con una vittoria in casa del West Bromwich, lo scudetto sarebbe matematico: al Tottenham, a -10, non basterebbero le rimanenti tre gare per acciuffarlo. Controcopertina, sempre ieri a Stamford Bridge, per il Middlesbrough, che invece ha salutato in anticipo la Premier dopo una sola stagione di permanenza. Il suo immediato post partita ha ricordato quello del Frosinone di un anno fa, quando la squadra ciociara, pur retrocedendo in Serie B, ricevette un caloroso tributo da parte dei suoi tifosi invece che fischi. Lo stesso è accaduto ieri a Stamford Bridge e Conte si è spinto fin sotto la zona degli spalti dov'erano i supporter ospiti, per rivolgere loro a sua volta un applauso.