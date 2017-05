Jardim, vogliamo sorprendere la Juve

TORINO, 8 MAG - "All'andata la Juventus ha messo a tacere i nostri punti di forza, se vogliamo qualificarci dobbiamo fare qualcosa di più, dovrò fare qualche modifica. Altrimenti, c'è il rischio che finisca allo stesso modo della settimana scorsa". Così Leonardo Jardim, tecnico del Monaco. "La Juve è fortissima sulle fasce, Dani Alves ha qualità enormi - ha aggiunto l'allenatore portoghese - ma tutta la squadra di Allegri ha grandissima esperienza: tra i bianconeri quello che giocato meno partite in Champions ne ha disputate quante il nostro con il maggior numero di presenze. Per noi l'ideale sarebbe chiudere il primo tempo sull'1-0 per giocarci poi tutto nel secondo".