Champions: Chiellini, Juve più matura

TORINO, 8 MAG - "Rispetto al passato siamo maturati nel gestire le pressioni e le tensioni quando si è vicini ai traguardi". Così Giorgio Chiellini. "E si è creata l'empatia, un feeling all'interno della squadra, che è stato un acceleratore. Ognuno si mette al servizio degli altri e della squadra, è un acceleratore molto importante senza il quale non si può arrivare fino in fondo alle competizioni". Rispetto alla finale del 2015, quando la Juve venne sconfitta dal Barcellona, "è cresciuta la consapevolezza. L'eliminazione dell'anno scorso a Monaco di Baviera ci ha lasciato dentro una grande forza, come si è visto nelle 11 partite di Champions giocate in questa stagione".