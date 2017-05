Totti: Malagò, speravo in finale diverso

ROMA, 8 MAG - "Se mi aspettavo un finale diverso per Francesco Totti? Più che altro lo speravo. Sia i tifosi della Roma che quelli delle altre squadre immaginavano una situazione non corrispondente a quella che stiamo vivendo in questi giorni: è un dato di fatto, non c'è da parte mia nessuna voglia di fare polemica". E' questo il commento del presidente del Coni, Giovanni Malagò, sulla gestione delle ultime partite in carriera del capitano giallorosso. "Ho sentito le dichiarazioni di Spalletti, indubbiamente il suo ruolo non è facile - ha aggiunto - Purtroppo c'è sempre una componente tecnica, che deve essere valutata dall'allenatore, e una componente umana, che magari spesso aiuta a risolvere certi problemi: evidentemente qualcosa non è andato nel verso giusto". Quanto alle ragioni del silenzio di Totti, Malagò ipotizza che il capitano della Roma "non vuole creare problemi all'ambiente. State pur tranquilli che al momento opportuno, senza dare una scadenza, Totti esternerà delle posizioni".