Totti: D'Alema, capisco Spalletti

ROMA, 8 MAG - "Il mio omaggio a Totti, straordinario campione che per amore della Roma ha rinunciato a vincere trofei e Palloni d'oro, è che non eleverò a disfida la questione con Spalletti. Anche perché per me non ha ragion d'essere: dovrebbe essere la società a gestire bene l'uscita di scena del capitano, non il tecnico". Nel dibattito sull'addio di Francesco Totti al calcio, interviene anche il tifoso giallorosso Massimo D'Alema. "Totti - spiega all'Ansa - è molto più di un grandissimo giocatore: è uno straordinario simbolo. Il suo legame con la Roma ha pochissimi precedenti nel calcio: uno come lui lo avrebbe preso qualsiasi altra squadra al mondo. E avrebbe vinto di più, avuto i Palloni d'oro, eccetera. Cose che in una squadra come la Roma non ha potuto avere: ma il suo legame con la città lo ha portato a scegliere di rimanerci anche contro i suoi interessi, è una scelta d'amore. E questo dev'essere ricambiato. Totti è Totti, insomma, ma Spalletti a sua volta sta lì per fare gli interessi della squadra".