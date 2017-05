Lega B, assemblea elettiva a rischio

MILANO, 8 MAG - Per la seconda volta l'assemblea di Lega B domani potrebbe concludersi con un nulla di fatto perché un gruppo di società medita di far mancare il numero legale, come già avvenuto il 25 marzo con una mossa in opposizione a Claudio Lotito, ancora in corsa per la poltrona vacante da quando a febbraio si è dimesso Andrea Abodi. Se si raggiungesse il numero legale (15 club su 22) allora lo scenario al momento ritenuto più probabile è l'elezione a presidente dello stesso Lotito, presidente della Lazio e patron della Salernitana che, secondo indiscrezioni, sarebbe vicino a quota 12 voti, ossia la maggioranza semplice necessaria dal terzo scrutinio in poi.