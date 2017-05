Sebastiani, non mi faccio intimidire

ROMA, 8 MAG - "Non mi faccio intimidire e vado avanti per la mia strada. Ma l'episodio accaduto è a dir poco deprecabile, considerando quello che ho fatto per Pescara e il Pescara negli ultimi cinque anni". È il commento all'Ansa del presidente del Pescara Daniele Sebastiani dopo l'esplosione ieri sera di una bomba carta nel giardino della sua casa, che fa seguito all'incendio di due sue auto tre mesi fa. "Ero rientrato da poco - racconta - e all'improvviso ho sentito un boato. Sono sceso in giardino dopo che un vigilante di uno stabilimento balneare di fronte ha suonato al campanello allarmato dal fumo. Purtroppo - aggiunge poi - gli stadi sono diventati delle zone franche dove si può insultare chiunque, come accade da tempo all'Adriatico. Questa è una società di capitali in cui io e i miei soci abbiamo il 70%. Non si può andare via così dalla sera alla mattina. Ci sono firme da mettere e soldi da tirare fuori. Questo, vorrei dire a chi ci insulta, è un sodalizio di persone serie che lavorano per il bene della società".