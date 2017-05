Domenech, Buffon tra CR7 e Pallone d'Oro

ROMA, 8 MAG - "L'unico giocatore in grado di impedire a Cristiano Ronaldo di vincere l'ennesimo Pallone d'Oro quest'anno è Gigi Buffon": a pensarla così è l'ex ct della Francia, Raymond Domenech, in un'intervista alm portoghese 'O Jogo', dove parla della sua ammirazione per l'attaccante del Real Madrid, pur non nascondendo la sua vera debolezza per Leo Messi. "Il mondo è diviso tra chi ama Ronaldo e chi preferisce Messi - le parole di Domenech . Io sono sempre stato dalla parte di Messi perché sono più tifoso del Barcellona che non del Real Madrid, ma devo ammettere che quando lo vedo giocare, lo vorrei sempre avere nella mia squadra. Se non vestisse la maglia del Real - aggiunge Domenech - Ronaldo sarebbe il miglior giocatore del mondo". Se dovesse riuscire nell'impresa di vincere di nuovo la Champions "difficilmente gli sfuggirà il premio. Solo Buffon potrebbe impedirglielo, perché è campione d'Italia e fa i miracoli nella porta della Juventus. Ma è ha il vecchio problema di essere un portiere".