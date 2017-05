Patente non convertita, multa Mchedlidze

FEMPOLI (FIRENZE), 8 MAG - L'auto dell'attaccante dell'Empoli e della nazionale georgiana Levan Mchedlidze è stata messa sotto sequestro nella tarda serata di ieri dagli agenti del commissariato di Empoli (Firenze). Per il giocatore anche una multa di 108 euro. È successo nel centro cittadino dove l'attaccante è stato fermato dagli agenti. Essendo in Italia dal 2007 Mchedlidze avrebbe dovuto cambiare la targa del veicolo, una Land Rover, da quella della Georgia a quella italiana, come anche convertire la sua patente di guida, conseguita in Russia, con quella del paese dove adesso risiede.