Caso Muntari, Tommasi "vinto buon senso"

MILANO, 08 MAG - "Ha vinto il buon senso. E' un messaggio che era giusto dare, per creare un precedente". Damiano Tommasi sottolinea così l'importanza del ricorso vinto dall'Assocalciatori sulla squalifica al ghanese del Pescara Sulley Muntari, che era stato ammonito per aver abbandonato il campo in reazione a cori razzisti. "E' normale che abbiamo fatto ricorso perché non lo aveva fatto nessuno. Dispiace essere dovuti intervenire all'ultimo momento con un ricorso su un episodio che poteva andare meglio prima - ha notato il presidente dell'Aic Tommasi prima di partecipare all'assemblea generale della sua associazione -. Il caso Muntari è quello che ha fatto più notizia ma ce ne sono stati altri, in cui le società sono state sanzionate. E' un messaggio che era giusto dare, per creare un precedente. Bisogna rimanere con quello di positivo che si è creato, si è data la possibilità a Muntari di essere in lista domenica. L'importante è il messaggio".