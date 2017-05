Calcio, proposte Aic per il calendario

MILANO, 8 MAG - "Non so quali siano le facoltà del commissario e le possibilità di discutere un calendario già approvata dall'assemblea della Lega Serie A precedente all'intervento del commissario. Vediamo se c'è la possibilità": il presidente dell'Assocalciatori Damiano Tommasi conferma che non è abbandonata l'idea di modificare il calendario del periodo natalizio del prossimo campionato di Serie A. "Noi abbiamo proposto di giocare più o meno con lo stesso calendario condiviso con Lega Pro e Serie B, vediamo cosa ci dicono", ha detto prima dell'assemblea generale dell'Aic Tommasi, a cui andrebbe bene giocare 23 e 30 dicembre, aggiungendo un turno il 27 e togliendo quello del 6 gennaio, per riprendere il campionato il 28 gennaio, inserendo nella settimana precedente i quarti di coppa Italia, previsti dalla Lega a cavallo fra dicembre e gennaio.