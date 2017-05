Ovazione S.Siro per Francesco Totti

MILANO, 7 MAG - Con un'ovazione il pubblico del Milan ha reso omaggio Francesco Totti, prima di quella che dovrebbe essere l'ultima partita a San Siro da calciatore per il capitano della Roma, se effettivamente si ritirerà a fine stagione. Annunciando prima di Milan-Roma il nome di Totti fra le riserve giallorosse, lo speaker si è fermato per una decina di secondi abbondanti, durante i quali tutto il pubblico dello stadio si è alzato in piedi applaudendo.