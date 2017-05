Lega Pro: risultati girone C

ROMA, 7 MAG - Risultati della 38/a giornata, 19/a di ritorno, del girone C del campionato di Lega Pro. Casertana-Catania 0-0; Cosenza-Foggia 2-1; Fondi-Catanzaro 2-1; Juve Stabia-Taranto 1-0; Lecce-Fidelis Andria 1-1; Melfi-Matera 0-3; Monopoli-Akragas 0-0; Reggina-Paganese 4-3; Siracusa-Virtus Francavilla 0-1; Vibonese-Messina 0-0. Classifica: Foggia 85 punti; Lecce 74; Matera 65; Juve Stabia 64; Virtus Francavilla e Siracusa 57; Cosenza 55; Paganese 50; Casertana e Fondi 49; Catania e Fidelis Andria 47; Reggina 45; Messina 44; Monopoli 42; Akragas e Vibonese 39; Catanzaro 38; Melfi 34; Taranto 30. Penalizzazioni: Catania -7; Messina, Casertana -2 Fondi, Melfi e Paganese -1. Abbinamenti 1/a fase play off in gara unica: Juve Stabia-Catania Virtus Francavilla-Fondi Siracusa-Casertana Cosenza-Paganese In caso di parità al 90' passa alla 2/a fase la squadra meglio piazzata in classifica. Abbinamenti play out - gare di andata: Melfi-Akragas e Catanzaro-Vibonese.