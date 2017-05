Genoa: escluse lesioni ossee per Simeone

GENOVA, 7 MAG - Sospiro di sollievo in casa Genoa dopo gli accertamenti ai quali è stato sottoposto in serata Giovanni Simeone, costretto a lasciare il campo al 18' del primo tempo dopo una brutta entrata di Medel. La radiografia a tibia e perone della gamba sinistra infatti non ha evidenziato lesioni ossee. Domani Simeone sosterrà ulteriori accertamenti per valutarne i tempi di recupero. La squadra intanto, come aveva annunciato il presidente Preziosi, proseguirà il ritiro e domani in mattinata partirà per la Sicilia in vista dell'impegno di domenica prossima a Palermo.