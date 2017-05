Serie B: Spal rinvia la festa promozione

ROMA, 7 MAG - Festa promozione rinviata per la Spal che non va oltre lo 0-0 casalingo contro la Pro Vercelli, risultato che non le basta per salire in Serie A con due giornate di anticipo. In classifica, la squadra di Ferrara resta al comando con 75 punti, davanti a Verona (72) e Frosinone (71).