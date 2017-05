Bologna: Donadoni, serve continuità

FIRENZE, 7 MAG - "Siamo partiti male prendendo un gol per una disattenzione. Poi siamo stati bravi a recuperare, ma non abbiamo dimostrato di avere il piglio e la rabbia giusto: per questo abbiamo subito. Quando giochi così fai brutte figure, questo atteggiamento mi fa veramente arrabbiare: non dobbiamo essere così". Queste le valutazioni di Roberto Donadoni dopo la sconfitta del suo Bologna a Empoli. "Domani si torna a lavorare - annuncia -, anche se il programma era diverso serve uno che vigila e tiene sul pezzo questi giocatori. Appena si fa qualcosa di buono si pensa che sia sufficiente e dopo si cade. Abbiamo corso faticato per portare a casa nulla. Dobbiamo dare continuità alle prestazioni, non accontentarci".