ROMA, 7 MAG - Il Piacenza, con due reti nei minuti finali, ha battuto il Prato 3-2 (1-1) nel proseguimento della gara sospesa ieri sull'1-1 per impraticabilità di campo al 41' del primo tempo. L'esito di questo risultato interessava sia i play off per il Piacenza e i play out per il Prato. - Classifica: Cremonese e Alessandria 78 punti; Livorno 69; Arezzo 65; Giana Erminio 63; Piacenza 61; Como 59; Viterbese 54; Lucchese, Renate e Pro Piacenza 51; Robur Siena 45; Pistoiese e Pontedera 43; Olbia 42; Carrarese e Prato 39; Tuttocuoio 38; Lupa Roma 33; Racing Roma 30. Penalizzazioni: Lucchese -2, Pistoiese -1. Abbinamento play off: Piacenza-Como. In caso di parità al 90' il Piacenza sarà ammesso alla 2/a fase in virtù di una migliore classifica. Play out - gare di andata: Lupa Roma-Carrarese e Tuttocuoio-Prato. A parità di punti in classifica e negli scontri diretti, Carrarese in vantaggio nella differenza reti nelle due gare: 4-0 e 0-3.(ANSA).