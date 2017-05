Pescara: Zeman, abbiamo fatto meglio noi

PESCARA, 7 MAG - Zeman accetta con filosofia l'ennesima sconfitta. "Oggi non è stata una gara tanto negativa, credo che abbiamo fatto meglio del Crotone - osserva il tecnico del Pescara - A livello di atteggiamento ci abbiamo provato, ma non riusciamo a fare gol perché non abbiamo quelle giocate per entrare nell'area avversaria e mettere la palla in rete". Quanto all'espulsione di Benali nel finale "è' stata una brutta cosa - ha concluso l'allenatore dei biancazzurri - Credo sia una questione di testa, perché quando non vinci una partita per tutto il campionato è qualcosa che pesa".