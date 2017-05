Palermo: sindaco, ora chiarezza impegni

PALERMO, 7 MAG - "Ora serve chiarezza su quali reali e tangibili impegni la società intenda assumere perché la città di Palermo abbia una squadra all'altezza delle aspettative e della passione dei tifosi". Così il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, commenta la retrocessione in B dei rosanero. "Il comune potrà anche fare la propria parte con gli strumenti a propria disposizione - aggiunge - ma ciò potrà avvenire solo in un quadro di certezze che oggi ancora non abbiamo e per il quale chiediamo un impegno concreto".