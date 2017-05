Inter: Pioli "Non mollo"

ROMA, 7 MAG - "Non penso alle dimissioni, assolutamente no, ho iniziato un lavoro che ci ha dato tanto all'inizio e adesso non sta dando i frutti sperati ma voglio dare tutto il mio sostegno per portare a termine il mio lavoro": così il tecnico dell'Inter, Stefano Pioli, a Sky, dopo il brutto ko di Marassi, terza sconfitta di fila per i nerazzurri che mette a rischio la partecipazione alle coppe europee. "Io faccio l'allenatore e scelgo per quello che vedo - ha aggiunto Pioli a Mediaset Premium -: non ero contento del movimento dei miei attaccanti e ne ho inseriti altri due. La sostituzione di Icardi? Volevo cambiare la fase offensiva, avere attaccanti più freschi", dice il tecnico nerazzurro per spiegare la sostituzione del capitano e la contestazione a fine partita. Il mio futuro? Ora non posso essere positivo, se valuto questo momento, ma credo che questa squadra abbia dei valori per costruire un gran futuro".