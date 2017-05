Pescara: Zeman, Muntari non era allenato

PESCARA, 7 MAG - "Muntari non l'ho mandato in campo perché non si è allenato, non per ragioni ambientali. Io non devo giocare con i simboli". Così Zdenek Zeman, al termine di Pescara-Crotone, in merito all'esclusione di Sulley Muntari. "Muntari ha tutta la mia solidarietà - ha proseguito Zeman - Prima è stata presa una decisione sbagliata e poi si è cercato di recuperare".