Olandese Kuipers arbitra Juventus-Monaco

ROMA, 7 MAG - E' il 44enne olandese Bjorn Kuipers l'arbitro designato a dirigere Juventus-Monaco, semifinale di ritorno di Champions League che si gioca a Torino martedì. Lo ha reso noto l'Uefa. Kuipers dirigerà quindi per la seconda volta consecutiva in una sfida di ritorno dei bianconeri, avendo già diretto lo 0-0 del Camp Nou con cui la Juve ha eliminato il Barcellona nei quarti di finale. Per l'altra semifinale di ritorno, quella tra Atletico Madrid e Real Madrid di mercoledì prossimo, è stato invece designato il turco Cuneyt Cakir.