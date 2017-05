Mondiali beach soccer: Italia ko 8-4

ROMA, 7 MAG - Naufraga ancora una volta sullo scoglio della semifinale il sogno di alzare la prima Coppa del Mondo per la Nazionale italiana di Beach Soccer: dopo la sconfitta ai rigori di due anni fa con Tahiti al Mondiale portoghese, sulla spiaggia di Nassau, nelle Bahamas, gli Azzurri si sono dovuti inchinare 8-4 al Brasile, che domani affronterà in finale Tahiti con l'obiettivo di conquistare il quinto titolo iridato della sua storia. Domani (ore 15 locali, le 21 italiane - diretta su Eurosport 2) l'Italia giocherà la finale per il terzo posto con l'Iran, sconfitto solo ai rigori da Tahiti in semifinale e già battuto dagli Azzurri nella fase a gironi.