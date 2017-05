Juve: Allegri 'punto importante, bravi'

TORINO, 7 MAG - Non un passo falso, ma un "punto importante che ci avvicina al nostro primo obiettivo". Questa l'analisi post derby che Massimiliano Allegri affida al suo profilo ufficiale Twitter. Il tecnico della Juventus si complimenta con la sua squadra, "bravi ragazzi!", per il derby riacciuffato al 92' da Higuain. Mai banale il difensore bianconero Bonucci, che su Instagram posta la foto in cui è alle prese con un simpatico 'testa a testa' con Molinaro: "Occasioni ne abbiamo create - aggiunge il centrale della Juventus - poco bravi nel concretizzare". In ogni caso "un punto importante per come si era messa la partita. Comunque un bel derby". Nel finale del messaggio, il pensiero al prossimo impegno in Champions League. "Adesso recuperiamo le forze e pensiamo a martedì" visto che "nulla è ancora scritto. Sta a noi".