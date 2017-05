Lega Pro: Cremonese promossa in Serie B

ROMA, 6 MAG - Dopo 11 anni, era la stagione 2005/2006, la Cremonese torna in Serie B. Il traguardo si è concretizzato oggi grazie al rocambolesco successo per 3-2, con rete decisiva in zona Cesarini di Fabio Scarsella, sulla Racing Roma che, a sua volta, era già retrocessa in D. Da notare che sul 2-2, i grigiorossi erano stati sorpassati dall'Alessandria, in vantaggio per 2-1 sul Pontedera.