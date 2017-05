Atalanta: Gasperini ancora in silenzio

ROMA, 6 MAG - "I prepartita sono una consuetudine, non un obbligo contrattuale". Parola di un'Atalanta salita ai piani alti della Serie A e decisa a difendere il suo allenatore, con cui resta tuttavia da definire il prolungamento di un rapporto attualmente vincolato all'opzione solo per la prossima annata. Alle parole, quindi, si preferiscono i fatti. D'altronde, l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, quinta, è ad un passo dall'Europa League: se domani a Udine farà bottino pieno e l'Inter non batterà il Genoa, avrà garantito almeno il sesto posto. E il tecnico resta in silenzio come il 14 aprile scorso, alla vigilia del match con la Roma, per la presenza di un giornalista a suo dire protagonista di un tentativo di falso scoop (mai pubblicato) circa l'insubordinazione di un giocatore in seguito al 7-1 rimediato dall'Inter il 12 marzo. Allora i cronisti erano già seduti in sala stampa, stavolta sono stati preventivamente avvisati giovedì. La squadra, intanto, è in Friuli dopo essere partita da Zingonia stamani alle 8.