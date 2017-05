Martusciello, Bologna? Conta motivazione

ROMA, 6 MAG - Giovanni Martusciello e il suo Empoli si apprestano a giocare un'altra gara casalinga dopo la sconfitta con il Sassuolo: domani al Castellani arriva il Bologna. "Se si fanno calcoli, può essere decisiva - dice il tecnico - Ma noi non siamo nelle condizioni di farli. Dobbiamo fare una gara importante, ma senza farci trascinare. Veniamo da una sconfitta e vogliamo trovare le reazioni giuste". Ma l'ambiente che si sta creando ad Empoli non è ideale. "Mi fa strano pensare che sia uno svantaggio giocare qui - osserva Martusciello - Con il Sassuolo, nel secondo tempo abbiamo creato tanto: a volte la palla non ne vuol sapere di entrare, altre basta toccarla. La condizione psicologica conta tantissimo. Dobbiamo agire: abbiamo 12 punti a disposizione e vogliamo farne più possibile". Per il tecnico, la chiave della partita saranno le motivazioni. "Noi ne abbiamo più di loro e questo deve farla da padrona - sottolinea - Loro sono salvi, noi no, e questo deve fare la differenza. Ovviamente, senza eccedere".