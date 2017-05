Delneri, dobbiamo far meglio di domenica

ROMA, 6 MAG - "L'obiettivo principale è far meglio di domenica". L'Udinese è chiamata a voltare pagina dopo la brutta sconfitta di domenica scorsa in casa del Bologna, ma domani si troverà di fronte un avversario ostico, l'Atalanta, "che sta meritando la sua classifica e tutto quello che ottiene sul campo", ricorda il tecnico bianconero Gigi Delneri. "Sarà una partita difficile come tutte quelle di questo campionato", precisa tuttavia l'allenatore, non facendosi illusioni sulle assenze pesanti dei nerazzurri, "perché non hanno dei pivellini come giocatori. D'Alessandro, per esempio, gli ha risolto parecchie partite. La squadra ha la sua struttura di gioco, un attacco importante, una struttura difensiva solida; ha cambi a centrocampo, con giocatori che hanno già giocato. Insomma, sarà tutt'altro che facile".