Spalletti, 2/o posto per Roma è scudetto

ROMA, 6 MAG - "Se arriviamo secondi è come aver vinto il campionato". Luciano Spalletti si esprime così prima della partita con il Milan. "Parlare di fallimento in caso di terzo posto poi è utopia. Io dico che il secondo è difficile come è sempre stato, anche perché la Juventus ha fatto vedere che non si poteva mettere mano al primo - sottolinea il tecnico della Roma -. È rimasto l'accesso diretto alla Champions, e ce lo giochiamo col Napoli che è tra le più forti d'Europa, segno che tanto male non abbiamo fatto".