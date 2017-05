Pioli, tra poco saprete il mio futuro

ROMA, 6 MAG - "Io e la società ci dobbiamo incontrare tra poco: loro mi diranno se sono soddisfatti del mio lavoro e si vedrà. Ora c'è da star concentrati, sarebbe un peccato non finire bene la stagione. Poi, quel che sarà il futuro, sarà... Lo saprete tra poco". Così il tecnico dell'Inter Stefano Pioli nella conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Genoa. Restano i dubbi sul futuro dell'allenatore, con il club che starebbe valutando altri profili per la prossima stagione: rumors a cui Pioli non vuole dar peso. "Non posso commentare le voci, ma solo la realtà - taglia corto - Io ho sostegno e supporto continuo. Le voci le create voi giornalisti. Io ho avuto solo conferme del fatto che c'è grande fiducia".