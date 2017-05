G.Rodriguez, crediamo ancora nell'Europa

6 MAG - "Comprendiamo le critiche perché conosciamo Firenze, una città che dà sempre tutto ma anche contesta quando le cose non vanno bene. Noi siamo andati in ritiro con un giorno di anticipo proprio perché crediamo ancora all'Europa". Così Gonzalo Rodriguez alla vigilia della trasferta con il Sassuolo, una gara particolarmente importante per la Fiorentina. Rispetto alle solite vigilie non ha parlato l'allenatore Paulo Sousa, finito particolarmente nel mirino delle critiche dei tifosi e comunque prossimo a lasciare Firenze (al suo posto Pioli in pole su Di Francesco, avversario domani). Ai microfoni del canale ufficiale della Fiorentina ha parlato Gonzalo Rodríguez, il capitano, tornato a disposizione dopo uno stop di tre gare per infortunio: "Non è stata una stagione bellissima ma i tifosi ci sono sempre stati vicino. Dobbiamo dare il massimo in queste ultime quattro gare perché abbiamo ancora una possibilità per l'Europa e non vogliamo più perdere altre opportunità".