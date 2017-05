Us Acli sostiene la Partita del Cuore

ROMA, 6 MAG - Us Acli sostiene la ricerca con il cuore. Il 30 maggio, con inizio alle ore 20, lo Juventus Stadium di Torino sarà teatro della Partita del Cuore tra la Nazionale Italiana Cantanti (Nic) e i 'Campioni per la Ricerca', con l'obiettivo di raccogliere fondi per sostenere la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro e la Fondazione Telethon. Per invitare i suoi associati ad accorrere numerosi all'evento di solidarietà e sport, l'Unione Sportiva Acli ha messo a disposizione 2000 biglietti al costo di 7 euro.