Montella, Totti? Spero non giochi

CARNAGO (VARESE), 6 MAG - Quella di domani potrebbe essere l'ultima volta a San Siro da calciatore per Francesco Totti, e Vincenzo Montella, per il bene del suo Milan, si augura che il capitano della Roma la viva in panchina. "Con Francesco andiamo molto d' accordo perché non ci sentiamo mai, siamo molto schivi. Ci vediamo spesso perché organizzano le mogli - ha sorriso l'allenatore del Milan alla vigilia della sfida con i giallorossi -. Non so se sia o meno l'ultima partita di Totti a San Siro, so che in questo stadio ha sempre giocato bene. Mi auguro che questa volta non giochi. E' un campione che ha fatto la storia del calcio italiano e della Roma, mi auguro che possa scegliere il meglio per lui con la massima serenità".