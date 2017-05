Manichini Roma, forse opera tifosi Lazio

ROMA, 5 MAG - Striscione intimidatorio, manichini appesi con le maglie di De Rossi, Salah e Nainggolan, e anche cori contro la Roma. In un video che sta facendo rapidamente il giro del web e dei social tutto sembra indicare la matrice del tifo laziale sui fatti accaduti la notte scorsa nei pressi del Colosseo. Le immagini mostrano infatti un gruppo di persone intenta a cantare cori offensivi all'indirizzo della squadra giallorossa ("Roma mer...") proprio sulla passerella pedonale su via degli Annibaldi dove è stata confezionata la macabra scena. Sulla vicenda indagano Digos e Carabinieri. Secondo quanto si è appreso, la Digos starebbe in fase di identificazione dei responsabili e si tratterebbe di un blitz di un gruppo di supporter della Lazio che fa seguito a quello di alcuni giorni fa davanti al centro sportivo di Trigoria dove furono messi lumini e disegnate bare.