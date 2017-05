Manichini Roma, sui social foto e video

ROMA, 5 MAG - Foto e video dello striscione intimidatorio e dei manichini con le maglie dei giocatori della Roma appesi a due passi dal Colosseo sono stati postati la notte scorsa su numerosi profili social, alcuni riconducibili al tifo della Lazio. Tuttavia, nonostante sembri una rivendicazione, le immagini non chiariscono se a compiere il gesto siano stati effettivamente ultras biancocelesti o ultras romanisti. In particolare, un filmato mostra un gruppo di circa 20-30 persone intento a srotolare lo striscione e sistemarlo poi sulla passerella pedonale Via degli Annibaldi, con il Colosseo sullo sfondo. "Questo non è sport, lo sport ed il calcio sono sempre un gioco ed a questo dobbiamo far riferimento". Lo ha detto il ministro dello Sport, Luca Lotti, ad Alghero per la partenza del Giro d'Italia, in merito alle minacce ai giocatori della Roma. "Questi gesti vanno condannati, non è così che si può vivere di calcio e di sport", ha concluso il ministro.