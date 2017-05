Minacce a romanisti, manichini impiccati

ROMA, 5 MAG - Minacce ai giocatori della Roma la scorsa notte a pochi passi dal Colosseo, sulla passerella pedonale, dove persone per ora ignote, hanno esposto uno striscione con la scritta "un consiglio senza offesa, dormite con la luce accesa" e poco più in là quattro manichini impiccati con le maglie di De Rossi, Salah e Nainggolan, e un altro senza numero. Le forze dell'ordine hanno rimosso quasi subito i manichini e lo striscione è stato in parte stracciato. Indagini sono in corso per risalire agli autori del gesto.