Contrasto match-fixing, Roma segue corso

ROMA, 4 MAG - Tappa a Trigoria del progetto "Per l'integrità del gioco: formazione in campo contro le frodi sportive", realizzato dalla Lega Serie A con Sportradar AG, in collaborazione con l'Istituto per il Credito Sportivo. Presso la Sala Champions del Centro Sportivo di Trigoria si è tenuta una giornata di formazione a 360 gradi sul match-fixing con la Roma. Prima squadra e giovanili del club hanno partecipato, in due sessioni differenti, insieme allo staff tecnico e ai dirigenti, ai workshop di formazione condotti dall'avvocato Marcello Presilla, responsabile Integrity per l'Italia di Sportradar AG che ha spiegato agli atleti il fenomeno del match-fixing in tutte le sue forme, illustrandone rischi e conseguenze. "Rinnovare questo appuntamento - ha commentato l'ad della Roma, Umberto Gandini - significa continuare a perseguire un sentiero chiaro e virtuoso. Siamo grati alla Lega Serie A, a Sportradar e all' Istituto per il Credito Sportivo per questo evento, a cui la nostra società tiene in modo particolare".