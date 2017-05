Raggi, Spqr su maglie Roma? Sigla libera

ROMA, 04 MAG - "Non sanno come far perdere tempo e denaro e lanciano polemiche surreali ogni giorno. Ora è la volta della sigla Spqr che potrebbe essere oggetto addirittura di un'interrogazione urgente in Aula. I consiglieri d'opposizione farebbero bene a soffermarsi sullo studio delle leggi e ad evitare spreco di denaro pubblico costringendo l'Assemblea capitolina a riunirsi per parlare del nulla. La scritta Spqr è un'espressione di uso comune e, per questo, non registrabile: tutti possono utilizzarla". Lo scrive su Fb la sindaca di Roma Virginia Raggi in merito alla polemica nata dalla scritta Spqr sulle maglie dei giocatori della AS Roma indossata per il derby.