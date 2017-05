Confermati 2 turni squalifica Strootman

ROMA, 4 MAG - La Corte Sportiva d'appello nazionale, presieduta dal prof. Piero Sandulli, ha respinto il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza presentato dalla Roma avverso la squalifica per due giornate del calciatore Kevin Strootman. Lo rende noto la Figc. Il giocatore olandese era stato squalificato, in base alla prova televisiva, per aver simulato durante il derby l'azione conclusasi con la concessione di un rigore alla Roma, trasformato da De Rossi.