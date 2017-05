Ecco Filadelfia, stadio Grande Torino

TORINO, 4 MAG - Diciannove anni dopo la demolizione rinasce il Filadelfia. Lo stadio del Grande Torino, una tribuna coperta da 4mila posti, ospiterà gli allenamenti della prima squadra e le partite della Primavera. "Un pezzo importante della nostra città", lo ha definito la sindaca Chiara Appendino che, nel 68/o anniversario della tragedia di Superga, ha illustrato alla stampa le iniziative in programma il 24 e 25 maggio per l'inaugurazione. "Il Grande Torino è leggenda, siamo orgogliosi di questa giornata", ha commentato ancora la prima cittadina. "Vince la storia - ha aggiunto l'assessore allo Sport della Regione Piemonte Giovanni Ferraris - Ora tocca utilizzarlo in modo sapiente, come una casa dello sport". Il Filadelfia sarà consegnato al Torino il primo giugno. "L'obiettivo è firmare il contratto prima dell'inaugurazione del 25 maggio", ha spiegato il consigliere della società granata Giuseppe Ferrauto. L'accordo tra il club e la Fondazione Stadio Filadelfia, che ha ricostruito lo stadio, sembra una formalità.