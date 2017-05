Allegri, Buffon è ancora n.1 al mondo

ROMA, 3 MAG - "Voglio fare i complimenti alla squadra per questa partita contro il Monaco che non era facile: loro sono una squadra con molta qualità. Siamo partiti bene, poi abbiamo sbagliato troppo, Buffon ha fatto una grande parata sullo 0-0 e dopo siamo passati in vantaggio con una ripartenza. Nella ripresa abbiamo concesso meno". E' un Massimiliano Allegri soddisfatto quello che commenta la vittoria della Juve sul campo del Monaco. "Possiamo fare meglio ma dobbiamo essere contenti - aggiunge -. C'è ancora il ritorno, loro non avranno niente da perdere e dovremo fare un'altra partita seria. Cuadrado in panchina? Con Khedira fuori avevo bisogno di un giocatore di marcatura come Barzagli che ha fatto una partita straordinaria". Buffon è stato superlativo: "quando ci sono le partite serie Gigi dimostra di essere ancora il n.1 al mondo. Pjanic? Con lui sono arrabbiato perché ha le qualità per diventare uno dei tre centrocampisti più forti al mondo ma ogni volta che perde palla diventa una tragedia. Deve essere più convinto".