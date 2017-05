Champions: Juve, Cuadrado in panchina

MONTECARLO, 3 MAG - Mossa a sorpresa di Allegri per Monaco-Juve che mette un difensore in più per frenare il gioco offensivo dei monegaschi. Cuadrado è in panchina e al suo posto, esterno destro nel trio dietro Higuain, gioca Dani Alves. Nella linea difensiva ci sono Barzagli a destra, Bonucci e Chiellini centrali. Per il resto confermati Marchisio e Pjanic davanti alla difesa e Dybala e Mandzukic.