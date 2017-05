Sibilia, io e Gabrielli stessa direzione

ROMA, 3 MAG - "Il mio lavoro, prima da commissario straordinario del comitato regionale della Campania e ora anche da presidente della Lega Nazionale Dilettanti, va proprio nella direzione auspicata oggi dal Capo della Polizia Franco Gabrielli in audizione alla Commissione Antimafia". Cosimo Sibilia risponde all'Ansa sulle questioni poste oggi dal capo della Polizia che ha parlato di "intrecci della malavita con calciatori e società". "Siamo perfettamente consapevoli che il cosiddetto calcio minore, in Campania e in altre zone d'Italia - spiega Sibilia - nonostante la passione e l'impegno disinteressato di centinaia di migliaia di persone, sia diventato terreno di caccia dei sodalizi criminali, interessati al giro d'affari delle scommesse sportive. Ed è proprio per questo che da un anno da quando ho assunto la carica di Commissario in Campania, lavoriamo per ripristinare la legalità, dove la situazione era al collasso, abbiamo riportato regole e trasparenza. Continueremo a lavorare in questa direzione".