Giulini, mi dispiace per Muntari

CAGLIARI, 3 MAG - "Mi dispiace per Sulley, non deve essere bello sentirsi insultato. Posso condannare quello che è successo. Sulley e il Pescara sanno benissimo che Cagliari non è una città razzista e ringrazio il presidente Sebastiani per le dichiarazioni rilasciate". Lo ha detto il presidente del Cagliari Tommaso Giulini, tornando sulla vicenda degli insulti razzisti rivolti al calciatore ghanese da alcuni spettatori durante Cagliari-Pescara. Per questi insulti il Cagliari non è stato punito dalla giustizia sportiva. "Rastelli? Ha fatto e sta facendo un ottimo lavoro, cogliendo gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Rimangono delle partite importanti da giocare. A fine stagione ragioneremo insieme per capire quale sarà il futuro", ha aggiunto Giulini. Secondo indiscrezioni, il tecnico sarebbe vicino alla riconferma: pronto per lui un contratto triennale.